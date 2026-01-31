Este sábado Colo Colo vivió una verdadero catpástrife en su visita a Deportes Limache por el estreno en la Liga de Primera 2026, pues el Cacique se inclinó por 3-1 en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Tras el partido, hubo ausencia de voces oficiales en el cuadro popular, donde los únicos que declararon fue el delantero Maximiliano Romero y el entrenador Fernando Ortiz. También dio breves palabras el vicepresidente Eduardo Loyola.

Fuera de aquello, nadie más dio la cara en los albos, quienes no han mostrado mejoras desde la temporada pasada, donde tuvieron un centenario para el olvido.

En medio de las críticas de los hinchas, se sumó el periodista deportivo Jorge ‘Coke’ Hevia, quien en diálogo con BOLAVIP le puso plazo a la salida del director técnico y también pidió la cabeza del gerente deportivo Daniel Morón.

“Yo dije, para mí no llegaba a abril. Ahora, estas frases hechas que es un resultado saca técnico, yo estoy de acuerdo. Saca gerente deportivo y saca directiva, porque ya está bueno que dejen de echarle la culpa al técnico de turno”, planteó.

“Aquí el gerente deportivo lleva mucho rato mandándose muchos condoros, la diregencia creo que no es necesario que yo los mencione. Y también es un palito para el plantel”, agregó.

Coke Hevia apunta a Daniel Morón en Colo Colo. (Foto: Javier Salvo/Photosport)

El rostro de Radio Pauta y DLT Sports, también recordó lo sucedido con Colo Colo en la temporada 2020, cuando peleó por zafar del descenso, recordando la limpieza de plantel que tuvieron que hacer tras ese suceso. En esa línea, apuntó a Arturo Vidal.

“En aquel momento cuando Colo Colo peleó ir a la B, (Gustavo) Quinteros llegó y limpió el camarín. Ahora les queda solamente Vidal y, Arturo o tiene ganas de ponerse al servicio del equipo y jugar tal vez media hora, que la va jugar bien, porque el tipo es crack, pero de entrada o en rigor 60, 70 minutos, ya no está”, apuntó Hevia.

“Pero yo soy un convencido que a Colo Colo le faltan refuerzos, lógico, obvio, pero con lo que tiene, con un técnico apto, jugaría mejor. Porque o sino, viene (Josep) Guardiola y con las cagadas que se manda el resto, tampoco te va a hacer funcionar el equipo”, concluyó el comunicador.

