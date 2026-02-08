Deportes Limache y Ñublense animaron un vibrante empate 1-1 por la fecha 2 de la Liga de Primera. Los ‘Tomateros’ mantuvieron su invicto y se mantuvieron en la parte alta de la tabla de posiciones tras vencer a Colo Colo en el debut y rescatar un punto en Chillán.

Tras un accidentado primer tiempo luego que el juego estuviera detenido por cerca de 8 minutos por el choque del arquero Nicola Perez con uno de los verticales del arco, finalmente fue la visita quien abrió la cuenta.

Gonzalo Sosa cumplió con la ley del ex y a los 18 minutos abrió la cuenta con una gran definición. En el segundo tiempo, el elenco dirigido por Juan José Ribera se fue en busca del empate, el que encontró a los 56’ tras anotación de Ignacio Jeraldino.

Con este punto, el Tomate Mecánico llegó a los 4 puntos y quedó en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que Ñublense se quedó en la 10° posición con 2 puntos sin saber todavía de triunfos.

En la próxima fecha Limache recibirá en un partidazo a O’Higgins como local, mientras que Ñublense se repetirá el plato en Chillán enfrentando a Audax Italiano.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera