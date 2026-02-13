El presente interno de Colo Colo ha generado una ácida reacción por parte de uno de sus referentes históricos: Patricio Yáñez.

En su tribuna de Radio Agricultura, el campeón de la Copa Libertadores expresó su desconcierto ante la tendencia de varios futbolistas que, lejos de valorar su permanencia en el club, están forzando sus salidas hacia equipos de menor envergadura.

Sin lugar a dudas, el punto central de la crítica de Yáñez fue la situación de Cristián Zavala. El extremo ha manifestado su firme intención de dejar el Monumental para retornar a Coquimbo Unido, una operación que, según el reporte, estaría muy cerca de sellarse.

Para el exmundialista, cambiar la vitrina de Colo Colo por un equipo con menores aspiraciones resulta incomprensible desde el punto de vista profesional.

“Un momento realmente extraño en el último tiempo, donde todos se quieren ir de Colo Colo. Antes Colo Colo era un equipo donde todo el mundo aspiraba a estar. Todos los jugadores lo único que querían era quedarse en Colo Colo y quedarse toda la vida”, disparó Yáñez.

Agregando que “ahora todos quieren huir, todos quieren salir. No entiendo cuál es el motivo. Si tú me dices, ya me voy a jugar a River, me voy a jugar a Flamengo, al Atlético Madrid, yo te aplaudo, pero si te vas a jugar a equipos de menor envergadura… Yo no entiendo, está el caso Zavala“.

Patricio Yáñez critica duramente a Cristián Zavala.

Un cambio de paradigma en el Monumental

Yáñez realizó una dura comparación entre la mística del club en décadas pasadas y la realidad actual:

Pérdida de aspiración: El exatacante recordó que antes los jugadores “lo único que querían era quedarse toda la vida” en la institución.

El exatacante recordó que antes los jugadores “lo único que querían era quedarse toda la vida” en la institución. Falta de ambición internacional: El analista señaló que entendería una salida si el destino fuera River Plate , Flamengo o Atlético de Madrid , pero no cuando el movimiento es hacia clubes nacionales con menor presupuesto.

El analista señaló que entendería una salida si el destino fuera , o , pero no cuando el movimiento es hacia clubes nacionales con menor presupuesto. Motivaciones desconocidas: “No entiendo cuál es el motivo”, sentenció Yáñez, subrayando que el prestigio de defender la camiseta alba parece haber perdido peso frente a otras prioridades de los futbolistas actuales.

Con estas declaraciones, el “Pato” pone sobre la mesa un debate profundo sobre el sentido de pertenencia en el plantel que hoy dirige Fernando Ortiz, justo cuando el libro de pases entra en su fase de definiciones.