Colo Colo se mantiene activo dentro de lo que es el mercado de pases pensando en lo que es la temporada 2026, en la que espera poder conformar una plantel competitivo para luchar por todo en el ámbito nacional.

Por esto, el estratega Fernando Ortiz ha dejado un mensaje bien claro a la dirigencia del ‘Cacique’, en la que pide más fichajes para esta temporada, en puestos que son claves.

Uno de estos lugares sería el mediocampo, en donde el DT ha solicitado un reemplazo tras la salida de Vicente Pizarro y en las últimas horas ha aparecido un importante nombre que asoma como opción para el ‘Popular’.

Se trata del volante nacionalizado chileno, Ulises Ortegoza, quien hoy aparece como un importante candidato para poder reforzar a Colo Colo para la temporada 2026.

Ortegoza es opción en Colo Colo | Foto. Photosport

Así lo informó en las últimas horas el medio ‘Dale Albo’, en la que indicó que el jugador de Talleres de Córdova estaría en carpeta de Colo Colo para ser un posible refuerzo del club en este mercado.

El jugador de 28 años no es primera vez que aparece como opción en el mercado del fútbol chileno, ya que hace un par de mercados fue seguido de muy cerca por la Universidad de Chile.

Se espera que las próximas horas puedan ser muy importantes en Colo Colo, ya que ante la inmimente partida de Lucas Cepeda, el ‘Cacique’ puede que sume más de un refuerzo en este mercado y Ortegoza sería una de esas opciones.

En Síntesis