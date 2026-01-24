En Colo Colo volvieron al mercado de fichajes para buscar al reemplazante de Lucas Cepeda, quien fue vendido al Elche de España por 2,6 millones de dólares.

Ahora en el cuadro popular no quieren seguir despotenciando el equipo que dirige el entrenador Fernando Ortiz, por lo que iniciaron la búsqueda de un posible reemplazante del extremo de 23 años.

Por ahora la idea es reforzarse con un futbolista chileno, pese a que al Cacique le queda disponible un cupo de extranjero. Entre las opciones hay un jugador que corre con ventaja, principalmente porque lo conoce el técnico argentino.

Se trata del volante Diego Valdés, quien milita en Vélez Sarsfield de Argentina, luego de una larga etapa en el América de México, donde coincidió con el Tano Ortiz entre 2022 y 2023.

El atacante de 31 años tiene contrato hasta diciembre del 2027 con el Fortín, pero el Cacique habría hecho llegar una propuesta por el préstamo con cargo por un año y opción de compra.

Así lo dio a conocer este sábado el periodista argentino César Luis Merlo, experto en mercado de pases, quien en sus redes sociales informó que Colo Colo inició las negociaciones por Valdés.

Colo Colo espera la respuesta de Vélez Sarsfield

Ahora la pelota está del lado del club de Liniers, aunque el medio partidario Sábado Vélez adelantó que la respuesta será negativa, pues el entrenador Guillermo Barros Schelotto habría hablado con el seleccionado nacional y le aseguró que está en sus planes para esta temporada 2026.

La única forma que Vélez acceda a su salida sería por el lado económico, pues se trata de uno de los altos precios que tiene el plantel, pero tampoco estarían necesitados de hacer caja.

