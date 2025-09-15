Otro duro golpe en su centenario recibió Colo Colo tras la derrota que sufrió a manos de Universidad de Chile en la Supercopa y que marcó el debut del técnico Fernando Ortiz. Los albos se quedaron sin ningún título esta temporada y apenas les alcanza para luchar por un cupo en copas internacionales.

Uno que analizó el complejo momento que vive el Cacique fue el ex campeón con los albos Gonzalo Jara, quien en su rol de comentarista en Radio ADN, fue lapidario en su diagnóstico: “Colo Colo está golpeado, yo siento y veo que sus jugadores quieren que el campeonato termine ya”, comentó de entrada.

Luego profundizó en el planteamiento de Fernando Ortiz ante la U: “El entrenador ayer quiso plasmar su forma de jugar estando en un equipo grande. Hugo González en el último clásico aceptó que la U es mejor que Colo Colo y cambió el sistema, su forma y jugó de chico a grande. Jorge Almirón en el Nacional aceptó que no le puede salir a jugar de igual a la U porque la U es mejor que Colo Colo, desde el funcionamiento, desde el sistema y todo”, comentó de entrada el bicampeón de América.

“Colo Colo tiene que jugar de chico a grande”

“No lo quiero criticar, de hecho más lo defiendo, porque él dentro de eso capaz que ni revisó cómo jugó anteriormente la U, porque todo equipo que le ha ganado la U o que lo complica la U le juega con cuatro tipos en el medio, como lo hizo Cobresal”, agregó Jara, quien a la hora de profundizar aseguró que en Colo Colo “hay que aceptar que el rival es mejor que tú… el entrenador ayer no aceptó o quizás no tiene el conocimiento. O sea, quiso jugarlo con su idea”.

En esa línea, Jara sostuvo que “Colo Colo hoy día tiene que jugar de chico a grande, porque tiene los problemas que tienen los equipos que pelean el descenso, que es que te van a hacer un gol, que no está bien defensivo, que tienen que estar las líneas juntas, que en cualquier momento te van a hacer un gol y cuando te hacen el gol te vienen los fantasma, eso yo creo que Colo Colo lo tiene que aceptar”.

Y finalizó: “Eso va desde la aceptación de un entrenador que obviamente es nuevo y va a conocer también el medio donde está y también se tiene que animar a conocer todo lo que vivió Colo Colo, él llega ahora sí, pero Colo Colo viene con un peso psicológico de los jugadores desde principios de año”.