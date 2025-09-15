Colo Colo sigue recibiendo críticas tras caer en la Supercopa contra Universidad de Chile. El elenco albo sufrió una dura derrota 3-0 ante el archirrival en el debut de su nuevo entrenador, Fernando Ortiz.
El conjunto de Macul fue superado de principio a fin por los azules, lo que generó las dudas de Rodrigo Vera. Para el periodista, hay una advertencia clara: el DT no conoce cómo es el fútbol chileno.
En conversación con BOLAVIP Chile, el comunicador cuestionó el estreno del estratega argentino de 47 años. Sin embargo, le entregó derecho a réplica: su proceso recién comienza en el Estadio Monumental.
“Colo Colo tomó la decisión de traer un técnico que no conoce el medio. Esto va a ser un camino largo, una construcción larga”, comenzó señalando el comentarista deportivo.
En dicha línea, apuntó a la responsabilidad de la dirigencia alba y lanzó: “Era uno de los riesgos de traer a una persona que no estuviera vinculado con lo que pasa en el día a día“.
“Está recién aprendiendo y entendiendo de qué se trata el fútbol chileno. La U fue muy superior y le hizo precio a Colo Colo: le podría haber hecho cuatro o cinco goles sin problemas“, cerró.
El próximo desafío de Fernando Ortiz en Colo Colo
Tras su pobre debut en los albos, el director técnico tendrá que focalizarse en su siguiente rival: Deportes Iquique. Dicho compromiso, válido por la Liga de Primera 2025, se jugará el viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas.