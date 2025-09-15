Colo Colo sigue recibiendo críticas tras caer en la Supercopa contra Universidad de Chile. El elenco albo sufrió una dura derrota 3-0 ante el archirrival en el debut de su nuevo entrenador, Fernando Ortiz.

El conjunto de Macul fue superado de principio a fin por los azules, lo que generó las dudas de Rodrigo Vera. Para el periodista, hay una advertencia clara: el DT no conoce cómo es el fútbol chileno.

En conversación con BOLAVIP Chile, el comunicador cuestionó el estreno del estratega argentino de 47 años. Sin embargo, le entregó derecho a réplica: su proceso recién comienza en el Estadio Monumental.

“Colo Colo tomó la decisión de traer un técnico que no conoce el medio. Esto va a ser un camino largo, una construcción larga”, comenzó señalando el comentarista deportivo.

En dicha línea, apuntó a la responsabilidad de la dirigencia alba y lanzó: “Era uno de los riesgos de traer a una persona que no estuviera vinculado con lo que pasa en el día a día“.

“Está recién aprendiendo y entendiendo de qué se trata el fútbol chileno. La U fue muy superior y le hizo precio a Colo Colo: le podría haber hecho cuatro o cinco goles sin problemas“, cerró.

Fernando Ortiz recibió críticas tras la caída de Colo Colo en la Supercopa de Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

El próximo desafío de Fernando Ortiz en Colo Colo

Tras su pobre debut en los albos, el director técnico tendrá que focalizarse en su siguiente rival: Deportes Iquique. Dicho compromiso, válido por la Liga de Primera 2025, se jugará el viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas.