El Superclásico tuvo un capítulo especial en la definición de la Supercopa 2025, un título que se transformó en mucho más que una copa: fue una prueba de carácter para Colo Colo y una confirmación del gran presente que atraviesa la Universidad de Chile.

El equipo azul salió con decisión desde el arranque y terminó firmando un categórico 3-0, no solo por la diferencia en el marcador, sino porque logró doblegar a su archirrival en una final a partido único.

El golpe caló hondo en la escuadra alba y sus hinchas, mientras que en la vereda azul la celebración fue total.

El mensaje de Esteban Paredes tras la Supercopa

Uno que no quedó indiferente fue Esteban Paredes, histórico goleador de Colo Colo, quien reaccionó en su cuenta de Instagram tras la caída alba en el recinto deportivo de Independencia.

Con su estilo frontal, el exdelantero lanzó: “En las malas y en las peores, siempre del albo”.

El mensaje de apoyo de Paredes al plantel del Cacique | FOTO: Instagram

Pero si esto fuera poco, poco después el “Bendito del Área” compartió una historia a la que fue etiquetado y decía “Copas hay de sobra”.

La historia de Paredes que llamó la atención de los hinchas de la U y Colo Colo | FOTO: Instagram

Esta frase encendió las redes, pues muchos interpretaron el mensaje como una manera de restarle peso a la Supercopa y recordar la diferencia de títulos que existe entre Colo Colo y la U en el palmarés general.