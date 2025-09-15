Un nuevo papelón fue el que vivió Colo Colo en esta temporada 2025, en la que dentro de su centenario para el olvido, los ‘Albos’ cayeron por 3-0 ante la Universidad de Chile en la final de la Supercopa y le dijeron adiós al único título que podían levantar en este año.

Tras lo que fue esta derrota, el ex defensor nacional Gonzalo Jara tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que comentó lo que fue el debut del entrenador, Fernando Ortiz, a quien no lo fulminó a pesar de esta caída.

“No es por ir en defensa del entrenador, pero yo creo que el entrenador puso su sistema y su forma, porque si juega Mendez en este partido, no puede jugar con extremos, porque tiene que hacer un cuadrado o un rombo en el medio”, partió señalando Jara.

Agregando a esto, el ‘Bicampeón de América’ señala “Él (Ortiz) con su sistema tiene que jugar con extremos, tiene que jugar Cepeda, Marchant o Hernández, pero dentro de su forma y como propone el partido, por como lo analiza”.

“Yo creo que el entrenador de Colo Colo propone un equipo sin el conocimiento (de la U), desde ese lugar quiso imponer su forma, Hugo González tomó recaudos, no salió a buscar a la U, si hay un equipo que tiene funcionamiento, era la U”.

Rodríguez se llena de críticas en Colo Colo | Foto: Photosport

Jara analiza la situación de Rodríguez

Concluyendo, Jara habló de lo que es el presente que vive el criticado delantero uruguayo, Salomón Rodríguez, en la que no le retribuye en demasía por su llegada a Colo Colo y si a quienes lo trajeron al club, en la que considera insólito haber pagado un montó tan alto por un jugador como él.

“Yo pude y tuve la oportunidad de ver como juega Godoy Cruz y él no es nueve, él es un tipo que se mueve más por los costados, tampoco es puntero, pero no es un tipo goleador”.

“Yo sé que acá la crítica se la lleva el jugador, pero acá hay una gran responsabilidad de la dirigencia pague lo que pagó por un jugador como él. Si no lo lleva Boca, River, por qué nosotros en Chile tenemos que pagar, si no lo paga otro equipo, ahí se debe hacer un análisis”, cerró.