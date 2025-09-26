Colo Colo recupera la sonrisa y consigue el primer triunfo de la era Fernando Ortíz. El Cacique venció por 4-0 a Deportes Iquique en el estadio Monumental por la fecha 23. Si bien jugó contra el colista, el elenco Albo mostró una importante mejoría en la construcción del juego.

Con un Arturo Vidal como salida del equipo en el centro del campo, el elenco local mantuvo el equilibrio ante un equipo de Fernando “Nano” Díaz que optó por replegarse y tratar de salir de contra.

El Cacique se acercó tempranamente a los 5’, con un cabezazo de Mauricio Isla y luego con un remate de Víctor Felipe Méndez. Ambos intentos los rechazó de buena forma el arquero, Daniel Castillo.

Los Dragones Celestes tuvieron su gran opción en el minuto 20’. Edson Puch encontró espacio por el sector izquierdo del ataque, envió el balón al centro del área y Steffan Pino no pudo desviar el balón con rumbo a la red.

El Popular siguió insistiendo un remate tiro de media distancia de Arturo Vidal que pasó alto sobre el travesaño a los 29’. Luego, en el minuto 32, Claudio Aquino en el área remató a contrapié de Castillo y el balón dio en el poste, aquello luego de una buena conexión en la izquierda con Erick Wiemberg.

De tanto insistir, llegó el primero para Colo Colo con gol de Marcos Bolados a los 38’. Lucas Cepeda logró zafarse de la marca de tres jugadores iquiqueños en campo propio, eso le dejó un gran espacio a Vicente Pizarro que, con buena lectura de juego, envió el balón al hoy centrodelantero, quien definió de forma sutil ante la salida del golero.

Colo Colo venció a Deportes Iquique en el estadio Monumental. (Foto: Photosport)

La heroica salvada de Fernando De Paul, un debut y la tranquilidad

Deportes Iquique casi empató con un gran remate de César González a los 56’. Fernando de Paul tuvo una estirada espectacular para evitar la caída del pórtico del Cacique. Tras su tremenda salvada, el Tuto no pudo continuar en el compromiso, por lo que Eduardo Villanueva tuvo su debut absoluto en Primera División del fútbol chileno.

Los Albos llegaron al 2-0 con gol de Mauricio Isla en el minuto 64. Lucas Cepeda sacó un tremendo remate que dio en dos postes, Marcos Bolados no pudo rematar, pero sí el Huaso, quien anotó un tanto que empezó a dar tranquilidad en el estadio Monumental.

Todo se complicó para el cuadro Albo, luego de una mala salida de Mauricio Isla que terminó en penal de Jonathan Villagra a Edson Puch. Sin embargo, el propio jugador de Iquique erró el penal a los 74′ con un tiro pinchado.

Colo Colo tuvo su chance desde los 12 pasos. Luego de ver la jugada, en el monitor Juan Lara Luco cobró penal de Luis Casanova a Lucas Cepeda. Claudio Aquino remató de forma sutil para poner el 3-0 a los 81′.

Arturo Vidal cerró la goleada con un gran gol a los 86 minutos del compromiso. El King en doble instancia marcó su tanto, luego de participar en la jugada previa.