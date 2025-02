En Colo Colo se ha instalado una discusión en las últimas semanas, que tiene que ver con titularidad de Brayan Cortés en el arco. Esta se ha acrecentado tras el mal arranque del Cacique en la Copa Chile.

Los albos empataron 2-2 con Deportes Limache donde hubo responsabilidad del portero albo en los dos tantos de los tomateros, y luego cayeron por 1-0 ante Santiago Wanderers.

Pero varios han apuntado a lo que sucedió más atrás, en la pretemporada, cuando el Indio Cortés renovó a última hora su contrato y no estuvo en los trabajos del cuadro popular en La Serena.

Su intención era partir al extranjero tras finalizar su vínculo en diciembre, pero al no encontrar destino, regresó al campeón del fútbol chileno.

En Colo Colo lo estaban esperando y se reintegró a la pretemporada en Uruguay, donde jugó todos los partidos amistosos por la Serie Río de La Plata. También disputó la última prueba con Racing de Avellaneda el 18 de enero.

Brayan Cortés se ha mantenido como titular en Colo Colo. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

Piden que haya un cambio en el arco de Colo Colo

Esto provocó que el segundo golero de los albos, Fernando De Paul, no pudiera sumar ningún minuto hasta ahora, pero los hinchas ya lo empiezan a pedir.

Los mismo se ha replicado en los medios, donde por ejemplo el reconocido periodista Pablo Flamm propuso en DSports hacer una rotación en el arco del Cacique.

“Le haría bien a Cortés mirar algunos partidos desde la banca”, dijo anoche en el programa ‘De Fútbol Se Habla Así’.

En la misma instancia, se sumó al petitorio el panelista Rodrigo Vera: “Creo que después de toda la situación que se dio, un baño de humildad no vendría mal”.

“No sé si la palabra es humildad, se puede malinterpretar. No quiero decir que Brayan Cortés está agrandado, me refiero a un remezón de competitividad. Que te des cuenta de que el puesto no es tuyo, sino que tienes que rendir para que sea tuyo“, completó el también rostro de Chilevisión.