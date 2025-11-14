Este sábado 15 de noviembre Colo Colo tendrá acción pese al nuevo parón del fútbol chileno por la fecha FIFA y las elecciones presidenciales en nuestro país.

El Cacique, que se está alistando para la recta final de la Liga de Primera 2025, jugará un partido amistoso a puertas cerradas en las canchas de entrenamiento del Estadio Monumental, donde el invitado de honor será Trasandino de Los Andes.

Este duelo se llevará a cabo desde las 10 de la mañana en el complejo del cuadro popular, que esta vez no podrá utilizar la cancha principal, debido a que el recinto deportivo estará cerrado al ser local de votación el día domingo.

Es más, los albos tendrán día libre en la jornada dominical, para que los jugadores con nacionalidad chilena no tengan problemas para sufragar, considerando que esta vez el voto es obligatorio.

En el partido contra Trasandino el entrenador Fernando Ortiz espera contar con Arturo Vidal, quien se recuperó de una lesión muscular que lo hizo perderse los dos últimos compromisos por el torneo.

Cabe consignar que el ‘Cóndor’ está en la sexta posición de la Segunda División, categoría que ya tiene a un campeón a falta de dos fechas para el final: Deportes Puerto Montt.

Colo Colo invitó a Trasandino para jugar el amistoso de este sábado. (Foto: @cdtrasandino)

Las finales que le quedan a Colo Colo

Por su parte, Colo Colo tiene tres finales por delante para alcanzar los puestos de clasificación a Copa Sudamericana, donde la primera de ellas será contra Unión La Calera, el siguiente domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.

Luego tendrán que visitar a Cobresal en El Salvador (29/11), para terminar la temporada de local ante Audax Italiano en Pedrero.

En síntesis