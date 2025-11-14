En Colo Colo ya planifican la próxima temporada y el mercado de fichajes que se viene tras el cierre de la Liga de Primera 2025, donde la primera decisión que deben adoptar es la continuidad del entrenador Fernando Ortiz.

Pero aquello ya estaría resuelto, pues el directorio de Blanco y Negro estaría convencido de seguir adelante con el contrato del técnico argentino, pase lo que pase con la clasificación a Copa Sudamericana.

En esa misma línea, el Tano Ortiz ya le habría expresado a la dirigencia sus pedidos para la conformación del plantel del próximo año, donde se espera una verdadera reconstrucción luego de los fracasos deportivos en el centenario.

Según información del periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, el DT de 47 años solicitó al menos seis refuerzos, con los puestos ya definidos luego de la evaluación que ha hecho del equipo en los dos meses que lleva en el cargo.

Los puestos que busca reforzar Fernando Ortiz en Colo Colo

Las posiciones que deben buscar son: dos centrales, dos laterales (uno por cada banda), un delantero y uno o dos extremos.

Esto considerando que lo más probable es que Mauricio Isla no siga en el plantel, tampoco Emiliano Amor ni Sebastián Vegas. Además de la eventual salida a préstamo de Salomón Rodríguez.

También, deben definir la situación del arquero, a la espera si Peñarol adquiere el pase de Brayan Cortés o el golero termina regresando al Estadio Monumental.

Mauricio Isla termina contrato en diciembre y no renovaría en Colo Colo para el 2026. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport).

En síntesis