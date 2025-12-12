El mercado de pases ya empieza a dar sus primeros pasos dentro del fútbol chileno pensando en lo que será la temporada 2026, en el que los distintos equipos de nuestro país esperan poder reforzarse de buena manera pensando en los desafíos que tengan para el próximo año.

Uno de los clubes que busca tener una redención dentro de esta ventana de transferencias es Colo Colo, en la que espera tener un positivo mercado para poder confeccionar un competitivo plantel para el 2026.

En las últimas horas, una importante información se ha dado a conocer y que involucra al ‘Cacique’, quienes tirarían la casa por la ventana para lograr un anhelado fichaje, que también es seguido de cerca por otro grande del fútbol chileno.

Colo Colo arrebatarle a la UC el fichaje de Palavecino

Durante esta jornada, desde La Tercera lanzaron la bomba de que Colo Colo se mete en el camino de la Universidad Católica y busca también el fichaje del crack de Coquimbo Unido, Matías Palavecino.

Colo Colo se mete en la lucha por Palavecino | Foto: Photosport

El medio citado informó que en los últimos días, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa realizó una ‘potente oferta’ por Palavecino, jugador que es una prioridad para Fernando Ortiz de cara al 2026.

Cabe recordar que el crack argentino es fuertemente vinculado con la Universidad Católica y que incluso fue visto en las inmediaciones del conjunto ‘Cruzado‘ hace unos días, lo que hace indicar de que su fichaje estaría encaminado.

A pesar de esto, en Colo Colo no pierden la esperanza y buscan dar el primer gran golpazo del mercado, en la que desean quedarse con el fichaje de Matías Palavecino.

Las próximas horas sin duda que podrían ser cruciales para poner punto final a lo que es esta novela de mercado, en la que Palavecino deberá decidir si su camino seguirá en el fútbol chileno o esperará por alguna otra oferta del exterior.

En Síntesis