Colo Colo sufrió un duro mazazo. En la búsqueda del entrenador que reemplazará a Jorge Almirón, el conjunto albo recibió un contundente rechazo de un viejo conocido.

¿Su nombre? Gustavo Quinteros. El argentino sumó fuerza para convertirse nuevamente en el director técnico del elenco de Macul, pero dicha opción se esfumó en las últimas horas.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, no hubo avances entre el estratega y la dirigencia de Colo Colo. Ante tal situación, se descarta su retorno en este período.

De dicha manera, Blanco y Negro deberá seguir buscando DT para encarar la recta final del año. Si todo marcha viento en popa, Hugo González continuará socorriendo al club.

Al menos, este último asumirá el próximo desafío de los albos: el Superclásico ante Universidad de Chile. En el partido más importante del año, el vigente campeón del balompié nacional no contará con un entrenador definitivo.

Gustavo Quinteros no volverá a Colo Colo. Los albos deben seguir buscando un DT para la recta final de 2025. (Créditos: Photosport)

El paso de Gustavo Quinteros por Colo Colo

Cabe destacar que el DT argentino-boliviano se mantuvo en el Estadio Monumental desde 2020 a 2023. Alcanzó a dirigir 154 encuentros, registrando un 60,39% de rendimiento.

Se coronó campeón en una ocasión de Primera División (2022), dos en Copa Chile (2021 y 2023) y uno en la Supercopa (2022). Abandonó la institución el 31 de diciembre de 2023 tras no renovar su contrato.