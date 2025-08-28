En Colo Colo siguen buscando incansablemente al sucesor de Jorge Almirón, y la lista de candidatos ya se ha reducido a cinco nombres: Gustavo Quinteros, Gerardo ‘Tata’ Martino, Fernando Ortiz, Zé Ricardo y Francisco ‘Chiqui’ Arce.

Uno de los nombres que más llamó la atención y generó sensación positiva en el directorio de Blanco y Negro fue el del brasileño de 54 años, que ha dirigido a equipos como Flamengo, Cruzeiro y Vasco da Gama, entre otros.

¿Por qué destacó Zé Ricardo? El estratega y profesor de Educación Física demostró estar al tanto de la situación actual del club y de sus jugadores, exponiendo con detalle las falencias existentes, cómo trabajar para mejorarlas y el rendimiento individual de los futbolistas.

La gran piedra de tope de Ze Ricardo para ser nuevo DT de Colo Colo

Sin embargo, a pesar de estos puntos a favor, existe un gran obstáculo que complica su llegada al Monumental: su nulo dominio del español.

Esta barrera idiomática representa una piedra de tope importante, ya que podría dificultar la comunicación directa con jugadores, cuerpo técnico y prensa, algo fundamental en Colo Colo, donde la presión y las expectativas son muy altas.

Actualmente, Zé Ricardo se encuentra sin club | FOTO: Ricardo Moreira/Getty Images

Por este motivo, en esta pasada, la dirigencia ha decidido considerar otras opciones por sobre Zé Ricardo, pese al impacto positivo que causó su presentación.