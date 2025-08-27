Este miércoles hubo reunión de directorio en Blanco y Negro, en que el tema principal era definir al próximo entrenador de Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón, donde el candidato principal era Gustavo Quinteros.

Pero finalmente no salió humo blanco desde la Casa Alba y todo quedó pospuesto para el sábado, día que fijaron los directores para tomar la decisión final.

Así lo informó el director Alfredo Stohwing, representante del bloque opositor Vial/Ruiz-Tagle, al momento de salir de la reunión ordinaria.

“Hay que tener conversaciones entremedio para ver también los términos del contrato. Entonces vamos a llegar con eso lo más ajustado posible, lo más claro, para tomar la decisión el sábado“, indicó.

“El sábado sí o sí, esa es la idea. Es el plazo que nos dimos nosotros mismos para tenerlo resuelto”, se comprometió el empresario.

Al ser consultado por cuántos nombres están en la lista para ser el nuevo entrenador de Colo Colo, contestó: “Tenemos en este momento cinco nombres en principio”.

Alfredo Stohwing fue presidente de Blanco y Negro entre 2022 y 2024. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

En Colo Colo esperan por la respuesta de Gustavo Quinteros

Eso sí, quien asoma como favorito es Quinteros con quien tuvieron una reunión telemática esta mañana. Aunque el santafesino estaría pensando si tomar o no el fierro caliente en medio de la crisis futbolística del Cacique.

“Faltan todavía algunos temas y algunos candidatos que le están dando la última vuelta respecto a su interés. Uno de ellos de quien lo está pensando en Gustavo”, apuntó Stohwing.