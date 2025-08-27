Este miércoles hubo reunión de directorio en Blanco y Negro donde el tema principal era definir al nuevo entenador de Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón.

Pero durante la tarde no salió humo blanco desde la Casa Alba, ya que los directores extendieron el plazo hasta el sábado para poder votar y elegir al que será el nuevo director técnico del Cacique.

Aunque acortaron la lista, ya que por ahora tienen solo cinco candidatos, entre los que están Gustavo Quinteros, Fernando Ortiz y Gerardo Martino.

Así es, el propio presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, reveló que el Tata sigue en carpeta y que están esperando su respuesta, al igual que la de Quinteros.

“Los cinco candidatos que hoy día tenemos, todos reúnen las condiciones para ser director técnico de Colo Colo. Básicamente lo que hemos hecho es darnos un par de días más para ver algunas respuesta y algunos plazos que nos han pedido un par de técnicos. Pero sí o sí vamos a tener técnico el próximo fin de semana, el próximo sábado, queremos tenerlo antes del clásico“, comenzó explicando en rueda de prensa.

En Colo Colo esperan la respuesta de Gustavo Quinteros y Gerardo Martino

Respecto a la situación de Gustavo Quinteros, quien asomaba como el gran favorito para volver a Colo Colo, el timonel albo comentó que el propio santafesino pidió un par de días para entregar una respuesta final.

“Gustavo tuvo hoy día una conversación con la mayoría del directorio, tuvimos una conversación muy agradable durante una hora aproximadamente. Efectivamente él pidió un par de días más para hacer saber su postura”, indicó el puertomontino.

Gustavo Quinteros dirigió a Colo Colo entre 2020 y 2023, obteniendo cuatro títulos. (Foto: José Alvújar/Photosport)

Lo mismo habría ocurrido con el Tata Martino, quien es el gran nombre por el que apuesta Colo Colo en esta pasada.

“Gerardo Martino también. La última conversación de nuestro gerente general fue antes de ayer y él pidió un plazo de aquí al fin de semana para poder hacer llegar su respuesta, ya sea positiva o negativa. Esperando esas dos respuestas creo que vamos a tener el pool completo y el día sábado vamos a contar con los antecedentes necesarios para tomar una decisión”, reveló Mosa.

“Muy buen nombre el de Gerardo, ustedes saben la trayectoria, Selección de Argentina, Barcelona, Inter Miami, todo. Pero no tenemos la propuesta económica y tampoco tenemos la propuesta del deseo de él. Está analizando la idea, nos pidió información la cual nosotros le hicimos llegar, la situación en que se encuentra el club, cuál es la plantilla, todos los antecedentes que nosotros tenemos así que es un muy buen nombre“, continuó.

“Pero tenemos otros también. Si se suma lo de Gerardo Martino y lo de Gustavo Quinteros, creo que vamos a tener cinco nombres muy buenos y cualquiera que salga de ahí vamos a quedar conforme todos los directores“, completó el empresario de origen sirio.