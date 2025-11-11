Esta jornada, Bruno Barticciotto volvió a asomar en el horizonte de Colo Colo como posible fichaje en el próximo mercado de pases. No es primera vez que suena en Macul, aunque esta vez fue su propio padre, Marcelo Pablo Barticciotto, quien contó la firme sobre las chances que tiene el delantero para arribar al ‘Cacique’.

La información fue brindada por el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, noticia que de inmediato comenzó a circular por todos los portales nacionales.

Bruno Barticciotto comienza a sonar como posible refuerzo de Colo Colo. Un exDT del Cacique le da el visto bueno a su posible arribo (Foto: Photosport)

Eso sí, el ‘7 del Pueblo’ es quien lógicamente tiene info de primera fuente, por lo que se encargó de aclarar bajo qué condiciones podría llegar su retoño a ‘Pedrero’.

La fórmula para que Colo Colo logre traer a Bruno Barticciotto en 2026

“Todavía no se sabe si Santos Laguna lo va a comprar, si lo compra va a ser difícil que lo deje ir. Si no lo compra, él tiene que volver del préstamo a Talleres, donde tiene contrato hasta 2027, y ahí debería negociar con Talleres si lo va a dejar y tener en cuenta”, comenzó señalando el ídolo albo en Cooperativa Deportes.

A su vez, dejó en clara la fórmula por la que podrían apostar en Colo Colo: “Podría negociar un préstamo que no es tan descabellado como comprar el pase“.

Además, dejó muy en claro cuáles serían los deseos de su hijo sobre si le gustaría llegar o no a Macul: “Yo creo que sí, el tema es que todavía no sabe nada de lo que va a pasar, no le han dicho nada, pero tienen que conversarlo con él, es una decisión muy personal. A mí me encantaría que venga pero es una decisión de él“.

Y finalmente, a modo de broma -pero si quieres no es broma- abordó la chance de que Bruno Barticciotto lleve la 7 que hoy porta Francisco Marchant: “Pero el año que viene…se la puede robar“.

DATOS CLAVE

El padre del jugador, Marcelo Pablo Barticciotto, reveló la fórmula para que Bruno Barticciotto llegue a Colo Colo en 2026.

El ‘7 del Pueblo’ explicó que Colo Colo podría negociar un préstamo con Talleres, donde Bruno tiene contrato hasta 2027.

Santos Laguna debe definir si hace efectiva la opción de compra antes de que Bruno Barticciotto regrese a Talleres.