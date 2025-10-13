El equipo masculino de Colo Colo ha tenido un 2025 para el olvido. Los albos se resignaron hace algunas fechas a terminar el año sin copas. Su única forma de “salvar el año” será meterse en puestos de copas internacionales durante lo que resta de torneo.

Los refuerzos que llegaron a inicios de temporada no fueron garantía para que el popular, a lo menos, repitiera lo conseguido en la campaña pasada, es decir, conseguir el título del Campeonato Nacional y meterse entre los ocho mejores de Copa Libertadores.

Es por ello que en Macul piensan renovar parte de su plantel en 2026 y ya hay un jugador que asoma con grandes chances para convertirse en la prioridad del “Cacique” en el próximo mercado de pases.

Se trata del mediocampista Diego Valdés, quien hoy milita en Vélez Sarsfield de Argentina y lleva tiempo sonando como refuerzo del cuadro popular. De hecho, en la última ventana de pases invernal ya estuvo su nombre rondando por Pedrero.

Diego Valdés: la prioridad de Colo Colo en el próximo mercado de pases

La noticia fue revelada por el periodista de Radio ADN que sigue la actualidad de Colo Colo, Cristián Alvarado. En su reporte de esta jornada, el comunicador se la jugó diciendo: “Este es un nombre que hace rato viene sonando y que hoy toma mayor fuerza. No digo que vaya a llegar, pero comienzan los primeros sondeos. Seduce muchísimo, también lo conoce Fernando Ortiz“.

En esa línea, aseguró que: “Colo Colo lo quiere la próxima temporada para ser el enganche: Diego Valdés. Hoy está en Vélez, jugó poco por una lesión, pero es un nombre que toma fuerza en el Estadio Monumental“.

Sobre las chances que tiene el exvolante del América de México, “Tomatao” sostuvo que: “Asoma con muchas posibilidades de llegar a Colo Colo“.

Diego Valdés asoma como próximo refuerzo de Colo Colo en el siguiente mercado de pases.

Y mucho ojo, albos, porque en parte de este negocio podría entrar Claudio Aquino, quien precisamente llegó a Macul proveniente desde el “Fortín”, donde fuera genio y figura en 2024: “Hay un jugador que no ha respondido, que viene de Vélez y está con guiños, que es Claudio Aquino. Podría estar dentro de la negociación“.

Habrá que ver con el tiempo si es que el popular materializa sus intenciones y presenta una oferta por Diego Valdés. Para ello, los albos esperarían hasta el término del torneo para comenzar con los sondeos.