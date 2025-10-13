Colo Colo vive un tremendo momento dentro de su rama femenina, en la que las ‘Albas’ se encuentran en la ronda de las cuatro mejores en la Copa Libertadores 2025 tras haber derrotado a Libertad Limpeño por 1-0 y ahora, se enfrentarán a Deportivo Cali.

Con el gran presente que vive hoy Colo Colo Femenino, le entrenadora brasileña Tatiele Silveira conversó con LUN y habló de lo que es el presente del fútbol femenino, en la que muestra toda su felicidad por el gran crecimiento que ha tenido en los últimos años.

“El fútbol es universal. Yo siempre digo que el fútbol es un deporte que partió con los hombres pero que ya encantó a las mujeres. Es indudable que, si nos comparamos con diez años atrás, se ha avanzado. En ese tiempo, por ejemplo; pensar que una mujer arbitraría en copas y mundiales de hombres era impensado y eso hoy está pasando, por lo que ha habido avances”, parte declarando Silveira.

En esa línea, la entrenadora brasileña fue consultada sobre lo que pueden ser sus próximos desafíos, en donde no cierra la puerta para nada en poder dirigir a un equipo de hombres… ¿Aló, Colo Colo masculino?.

Silveira y su guiño al equipo macsulino de Colo Colo | Foto: Photposrt

“En Estados Unidos dirigí a un equipo Sub 19 masculino. Soy DT y estoy preparada para dirigir cualquier equipo o selección sea de hombres o de mujeres”, remarcó.

Concluyendo, Silveira dejó en claro que en caso de recibir alguna propuesta dentro de un equipo masculino o una selección, estaría dispuesta analizar esta opción, en la que pondría todo en la balanza para tomar una decisión.

“Si eso se planteara como posibilidad alguna vez, tendría que analizar el proyecto del que me lo ofreciera, ya sea en Chile, en Brasil o en cualquier parte del mundo. Entiendo sí que para ello se tienen que dar los momentos y las circunstancias”, cerró.