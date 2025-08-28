Tras la salida de Jorge Almirón de la banca de Colo Colo y la llegada de la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez como interinos, en Blanco y Negro se encuentran en plena búsqueda de un nuevo entrenador que pueda retomar el rumbo del equipo en la Liga de Primera.

Son cinco los candidatos que la dirigencia tiene sobre la mesa, pero quien actualmente corre con ventaja es Gustavo Quinteros, entrenador que ya sabe lo que es dirigir al conjunto popular y que cuenta con experiencia en Bolivia, México, Ecuador y Argentina.

En medio de las especulaciones sobre su posible arribo al Monumental, surgieron versiones que señalaban que Quinteros habría solicitado una cláusula especial en su contrato, que le permitiría salir del club en caso de recibir ofertas de La Roja o de otros equipos de mayor jerarquía.

Aníbal Mosa se refiere a la polémica cláusula de Gustavo Quinteros

Esta supuesta petición generó gran expectativa entre hinchas y medios, quienes se preguntaban si la dirigencia aceptaría tales condiciones.

Sin embargo, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, salió a desmentir estas versiones y a aclarar la situación.

“Alguien levantó esa noticia, pero no es efectiva y tampoco lo aceptaríamos, a no ser que fueran cláusulas sumamente altas. Vamos a traer un cuerpo técnico y no queremos que en la mitad del camino nos dejen abandonados”, manifestó el empresario puertomontino a los medios.

Gustavo Quinteros junto Aníbal Mosa en la celebración de la estrella 33 | FOTO: Alejandro Pizarro/Photosport

Ahora, en la concesionaria que maneja los hilos del club esperan tomar la decisión definitiva sobre quién será el próximo adiestrador de los albos este sábado.

Los números de Gustavo Quinteros en Colo Colo

En su primera etapa como entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros logró dirigir un total de 153 partidos: 79 triunfos, 41 empates y 33 derrotas. Además, supo levantar 4 títulos: Campeonato Nacional 2022, Copa Chile 2021 y 2023 y la Supercopa 2022