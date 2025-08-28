Colo Colo continúa en su misión de encontrar un nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón. En dicha labor, un DT brasileño está entre las opciones para asumir el complejo desafío.

¿Cuál es su nombre? Zé Ricardo. Luego de dejar la banca de Criciúma en mayo de 2025, está disponible para hacerse responsable de los albos: se acerca a Macul. Así lo confesó en conversación con AS Chile.

“Participé de la primera etapa, que era la presentación del currículum. Me contaban que habían llegado cerca de 25, después hubo una reducción y quedó en cinco“, comenzó señalando.

En dicha línea, entregó mayores detalles sobre el proceso que encamina para convertirse oficialmente en el nuevo director técnico de Colo Colo. A pesar de que resta mucho para conocer al elegido, se ilusiona con la chance.

“Fui convidado para hacer una presentación, lo hicimos y ahora estamos esperando la próxima fase, que es la de una propuesta. Estoy contento, porque no es fácil. En Chile no hay una tradición de entrenadores brasileños”, agregó.

Su jugador favorito de Colo Colo

Luego, el estratega con pasos por Flamengo, Vasco da Gama, Cruzeiro, Fortaleza e Internacional de Porto Alegre, entre otros, aseguró que ya conoce en detalle al plantel albo. Incluso, ya tiene a su regalón.

“Vi que tiene varios futbolistas argentinos, lo estuve estudiando en los últimos días y me agradó lo de los jugadores jóvenes. Me gustó mucho Francisco Marchant, principalmente“, comentó.

Francisco Marchant llamó la atención de Zé Ricardo, uno de los candidatos a ser e nuevo DT de Colo Colo.

“Lucas Cepeda es un jugador importante. Tiene buenos centrales, como Alan Saldivia y Emiliano Amor“, reflexionó. ¿Y Arturo Vidal? “Sería un gran desafío dirigirlo”, cerró.