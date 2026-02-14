Deportes La Serena y Coquimbo Unido disputaron en esta jornada un nuevo clásico de la cuarta región, en donde el conjunto ‘Pirata’ logró imponerse por la cuenta mínima tras el solitario tanto de Alejandro Camargo en el Estadio La Portada.

Tras lo que fue este duelo, el entrenador del conjunto ‘Papayero’ Felipe Gutiérrez conversó con TNT Sports y se lanzó con todo tras esta derrota, en la que cargó firmemente contra su rival por su estilo de juego.

“Entendemos lo difícil que es jugar contra Coquimbo, su juego que no es muy de intentar asociar, de competir, es de hacer muchas faltas, en el primer tiempo ya tenían cuatro amarillas, es su juego y es lo que intentan hacer, está bien, les sale bien el partido, la estructura y está perfecto…”, partió señalando Gutiérrez.

Luego, el ex futbolista nacional manifestó todo su descontento contra el polémico arbitraje de Cristian Garay, quien le anuló un gol y expulsó un jugador a La Serena, decisiones que vienen colmando la paciencia del conjunto ‘Papayero’ en estas primeras tres fechas.

En La Serena hay descontento por el arbitraje | Foto: Photosport

“Hablar de estos tipos de los árbitros, es irrelevante al final, porque ya van tres fechas y después no pasa absolutamente nada, hablar no suma, ellos yo creo que tiene claro que se siguen equivocando…”.

“Hablaba con el cuarto y le digo, si te equivocas una dos veces, no pasa nada, pero que la constante sean en situaciones tan claves como las que pasaron hoy día, las que pasaron en Rancagua y las que pasaron con Católica, al final te termina perjudicando mucho el trabajo que llevas por detrás, los chicos se rompen el lomo por estar bien y competir. Son muchas condicionantes”, declaró sin filtro.

Finalmente, Gutiérrez comentó lo que fue la expulsión de Yahir Salazar, la que no le pareció de ninguna manera y además, lanzó un brutal dardo a Coquimbo Unido, por lo que fue su desatada celebración en la cancha tras el triunfo, con dichos que sin duda sacaran ronchas.

“Por lo que nos comentan ahí, (Salazar) le pega al balón y lo pasa a tocar, pero si toca el primero el balón… al final es discutir en vano, porque no tiene mucho sentido hablar del arbitraje, el foco nuestro tiene que seguir en búsqueda de la mejora, no queda de otra y estos tipos (Coquimbo) que sigan celebrando, porque no sé si van a poder hacer lo que hicieron el año pasado”, cerró.