Este viernes arrancó la fecha 29 de la Liga de Primera 2025, la penúltima de la temporada, donde los fuegos los abrieron Cobresal y Colo Colo en El Salvador.

Se trata de un partido clave por la zona de clasificación a Copa Sudamericana, donde ambos equipos llegaban empatados con 44 puntos, pero con la diferencia de gol a favor de los albos.

Pero en el Estadio El Cobre el elenco minero le faltó el respeto al Cacique con la gran actuación del atacante César Munder, quien abrió la cuenta a los 12 minutos tras un garrafal error de Emiliano Amor en defensa.

Luego Diego Coelho a los 44 puso el 2-0 parcial en el marcador para los legionarios, resultado con el que estaban sacando a Colo Colo de la zona de clasificación.

Y la guinda de la torta fue un verdadero golazo de Munder que se anotó con un doblete. Esto porque a los 50′ sacó un zapatazo de derecha, donde el balón hizo una parábola extraordinaria, muy común de los 2.600 metros sobre el nivel del mar, para meterse en pleno ángulo superior izquierdo del arco que custodia Fernando De Paul.

Con este tanto, el ex Universidad Católica llegó a su séptima conquista en el torneo, con un gol que debería estar nominado a los premios de fin de año.

