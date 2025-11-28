Este viernes comenzó la fecha 29 de la Liga de Primera 2025 con el partido trascendental entre Cobresal y Colo Colo, que son rivales directos para clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

En la previa los albos llegaban con una mínima ventaja por diferencia de goles, ya que ambos equipos estaban empatados con 44 puntos, con el Popular ocupando la séptima posición.

Pero la visita del Cacique a El Salvador comenzó de la peor forma, debido a que a los 12 minutos el elenco local puso el 1-0 en el marcador tras un garrafal error del defensa Emiliano Amor.

El zaguero colocolino tuvo una desconcentración al momento de controlar un balón en la entrada del área, lo que aprovechó para robarle el balón el hábil atacante César Munder.

Luego, el ex Universidad Católica se las ingenió para evadir al portero Fernando De Paul y definir con el arco sin protección.

Como si fuera poco, a los 44′ Diego Coelho puso el 2-0 para los mineros, luego de conectar un centro preciso de Vicente Fernández.

Con este resultado parcial, Cobresal está subiendo a la quinta posición con 47 puntos y Colo Colo está cayendo a la octava ubicación con 44 unidades, saliendo de la zona de clasificación para el torneo internacional, restando solo una fecha para el cierre del campeonato.

