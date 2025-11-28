Colo Colo llegó esta tarde hasta El Salvador con la misión de sumar de a tres frente a Cobresal. De lograrlo, los Albos asegurarían un cupo en la próxima edición de la Copa Sudamericana.

El cuadro ‘Minero’ es de hecho uno de los rivales directos del ‘Cacique’ en su lucha por meterse en terreno de clasificación a copas internacionales, por lo que la victoria era aún más importante para así sacar al equipo de Gustavo Huerta de competencia.

Sin embargo, en la primera parte del compromiso, el equipo de Fernando Ortiz caía por la cuenta mínima luego del gol de César Munder, tanto que llegó luego de una chambonada monumental de Emiliano Amor.

A pesar de todo el cariño que recibió el jugador en su regreso a principios de este 2025 (no alcanzó a estar mucho fuera), la hinchada esta vez no banca al argentino que ha tenido un 2025 para el olvido, siendo apuntado como uno de los jugadores más bajos de la temporada.

A través de X, las críticas al defensor de Colo Colo no se hicieron esperar: “Cada partido juega peor”, expresó uno de los internautas. Otro fue más drástico: “mucha marquita de ropa, poco fútbol”, pero lo que más se leyó en redes fue la frase “ex jugador”.

Las críticas a Emiliano Amor tras su grosero error en Colo Colo

