Colo Colo volvió a los triunfos en la Liga de Primera tras derrotar 1-0 a Ñublense como visitante en Chillán y mantuvo vivo su sueño de alcanzar un boleto a la próxima Copa Sudamericana.

Con menos posesión de balón que el rival, el conjunto de Fernando Ortiz se las ingenió para romper el cero y llevarse un importante triunfo tras la anotación de Vicente Pizarro, quien con un remate colocado a los 55’, anotó el gol de la victoria.

De esta forma, el Cacique consiguió apenas su tercer triunfo como visitante en la temporada y llegó a 38 puntos y se mantuvo en el octavo lugar de la tabla de posiciones a cuatro puntos de Palestino (un partidos menos) y Universidad de Chile (dos menos).

A cuatro fechas del final, los albos siguen encendidos en la lucha por alcanzar un boleto para la Copa Sudamericana 2026. En la próxima jornada, el Popular visitará a la complicada Unión Española el día sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas.

En clave…

Victoria alba Colo Colo volvió al triunfo en la liga al derrotar a Ñublense (1-0) con un gol de Vicente Pizarro (55′).

Sueño Sudamericano: El “Cacique” sumó 38 puntos, manteniendo vivo su objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Próximo Desafío: A falta de cuatro fechas, Colo Colo enfrentará a Unión Española como visitante el sábado 8 de noviembre.