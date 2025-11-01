Este sábado Colo Colo venció por 1-0 a Ñublense en el único partido de la jornada por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025, donde los albos pudieron volver a la senda del triunfo después de dos compromisos.

El único gol fue obra del volante Vicente Pizarro a los 55 minutos, para que los albos se llevaran los tres puntos desde el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Con este resultado, el cuadro popular llegó a los 38 puntos y sigue en el octavo lugar de la tabla de posiciones, a un puesto de la zona de clasificación a Copa Sudamericana, cuando le quedan cuatro partidos por delante.

Por ahora, los albos están a cuatro unidades del séptimo y sexto, que son Palestino y Universidad de Chile (42 pts), respectivamente. Pero ambos equipos juegan mañana por la fecha 26, sumado a que los azules tienen otro partido pendiente.

Vicente Pizarro le dio el triunfo a Colo Colo ante Ñublense en Chillán. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

Mientras que los chillanejos están estancados en la décima posición con 30 puntos, por ahora muy lejos de pelear por cupos a torneos internacionales. Incluso, los Diablos Rojos todavía podrían enredarse con el descenso.

Cabe recordar que el líder indiscutido del torneo es Coquimbo Unido con 62 puntos, que el domingo podría proclamarse campeón cuando enfrente a Unión La Calera.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025: