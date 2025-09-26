Este viernes se disputará el partido entre Colo Colo y Deportes Iquique que está pendiente por la fecha 23 de la Liga de Primera 2025, la que se jugó previo a Fiestas Patrias.

Pero el Cacique en aquella ocasión tuvo que disputar la Supercopa ante Universidad de Chile, la que perdió por 3-0 en lo que fue el debut del entrenador Fernando Ortiz al mando de los albos.

Por ende, esta tarde el técnico argentino tendrá su estreno por el torneo en la banca del cuadro popular, donde buscará su primera victoria.

El elenco de Macul necesita los puntos para acercarse a los puestos de clasificación a torneos internacionales, ya que actualmente está en la octava posición con 31 puntos, a siete unidades de la zona de copas.

Al frente estarán los Dragones Celestes que vienen en busca de oxígeno al ser los colistas del campeonato, que con solo 14 puntos están inmersos en zona de descenso.

Este partido se disputará en el Estadio Monumental donde las autoridades restringieron el aforo a solo 32 mil espectadores, considerando el fallecimiento de un hincha en el Superclásico del 31 de agosto en La Ruca.

El Estadio Monumental tiene aforo restringido para el Colo Colo vs Deportes Iquique. (Foto: Javier Torres/Photosport)

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs Deportes Iquique?

El Cacique se enfrenta con los Dragones Celestes este viernes 26 de noviembre desde las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

¿Quién transmite el partido de Colo Colo vs Deportes Iquique?

La transmisión televisiva del partido irá a través de la señal de TNT Sports Premium. Por su parte, en streaming, se podrá ver por medio de la plataforma de pago HBO Max con suscripción a TNT Sports.