Colo Colo en esta jornada tendrá un importante duelo dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ se verán las caras ante Deportes Iquique por la 23° fecha del torneo nacional.

Para este partido, los dirigidos por Fernando Ortiz tienen la gran misión de poder lograr una victoria, la que logre dejar atrás lo que fue su actuación para el olvido en la Supercopa, en la que cayeron por 3-0 ante Universidad de Chile y sumar tres puntos que lo metan en la lucha por los puestos a competencias internacionales.

Es por esto, que el entrenador argentino, que tendrá su debut dentro del torneo nacional, golpeó la mesa con su formación para este partido y tendrá varias novedades dentro de su onceno, como la reaparición a la titularidad de Arturo Vidal.

La formación de Colo Colo en esta jornada sería con: Fernando De Paul en portería; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en la defensa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez; Vicente Pizarro, Claudio Aquino en el mediocampo; Lucas Cepeda y Marcos Bolados en delantera.

Vidal vuelve a la titularidad en Colo Colo | Foto: Photosport

El duelo entre Colo Colo y Deportes Iquique se disputará este viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Monumental y el juez del partido será Juan Lara.