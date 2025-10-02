Mientras se desarrolla el Mundial Sub 20 en nuestro país, Colo Colo se encuentra disputando partidos amistosos para no perder el training de cara al reinicio de la Liga de Primera 2025. Y aunque sufrió un traspié de cara al duelo ante Palestino, al menos el que está programado contra Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue sigue en pie.

El duelo ante el conjunto “Salmonero” servirá como antesala al reinicio del torneo local, donde el equipo de Fernando Ortiz chocará con el puntero exclusivo del certamen, Coquimbo Unido.

Restaba conocer si, a diferencia del amistoso a puertas cerradas frente a Unión Española donde los albos cayeron por 2 a 1, habría transmisión por TV para este compromiso. Para fortuna de la fanaticada del “Cacique”, el partido sí irá por TV.

¿Quién transmitirá el partido entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt?

Finalmente, según informó el sitio Dale Albo, el compromiso amistoso entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt, a jugarse el próximo miércoles 8 de octubre en el Chinquihue, tendrá transmisión tanto por TV como por streaming.

El encargado de transmitir el encuentro en la pantalla chica será ESPN. En tanto, para ver el partido vía streaming se podrá hacer a través de Disney+ en todas sus plataformas digitales.

Colo Colo disputará un amistoso ante Deportes Puerto Montt el próximo miércoles 8 de octubre (Foto: Nicolas Klein/Photosport)

De momento, resta conocer cómo será el sistema de venta de entradas, por lo que los hinchas tanto del local como del visitante tendrán que estar atentos a los canales oficiales de sus respectivos clubes.