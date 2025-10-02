Colo Colo ha tenido una temporada 2025 para el olvido, en donde no tiene ninguna opción de ser campeón de la Liga de Primera, quedó eliminado en fase de grupos de Copa Chile y Copa Libertadores de América.

¿La guinda de la torta? El Cacique tenía la chance de ‘salvar’ el año ganándole a Universidad de Chile en la Supercopa del fútbol chileno, pero nada de eso pasó: se comió una boleta por 3-0 en el Estadio Santa Laura hace un par de semanas.

Uno que desde lo lejos ve todo lo que pasa en el Estadio Monumental es Justo Villar, recordado ex portero de Colo Colo: “Siempre es noticia cuando el equipo no pelea puestos de estar en los primeros lugares”, dijo en diálogo con De Fútbol Se Habla Así de D Sports.

Colo Colo ganó su último partido. | Foto: Photosport

En esa línea, Villar complementa diciendo que “Quizás muchos problemas internos o dentro del club que terminan sacando al entrenador, cambiando. Hoy lo vi a Fernando y comienza una nueva etapa, lo conozco bien y espero que le vaya bien”.

“Extraño que sea protagonista, principalmente a nivel local porque afuera peleó, pero después se quedó corto. Hay que esforzarse y ponerse en línea de lo que exige un club como Colo Colo porque de verdad exige muchísimo”, cerró con un tirón de orejas al plantel albo.

Lo cierto es que el Cacique no ha tenido un buen año y ahora necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para ver si se puede meter a la próxima edición de la Copa Sudamericana, ya que la Libertadores está muy lejos.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a ver acción en la Liga de Primera 2025 el 19 de octubre a las 12:30 del día cuando tenga que visitar a Coquimbo Unido por la Fecha 24, compromiso que se desarrollará sin hinchada visitante.