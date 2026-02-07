Colo Colo vuelve al Estadio Monumental con la obligación de levantar cabeza. Este martes, desde las 20:30 horas, el ‘Cacique’ recibe a Everton en un duelo clave para no quedar tempranamente relegado, luego del duro tropiezo en el estreno ante Deportes Limache. El equipo albo sabe que en casa no hay margen para otra caída y que el ambiente exige una respuesta inmediata.

Los dirigidos por Fernando Ortiz llegan golpeados tras el 3-1 sufrido en la primera fecha, un resultado que dejó más dudas que certezas, sobre todo en el funcionamiento defensivo. Más allá del marcador, en Macul hubo preocupación por la falta de solidez y la poca conexión entre líneas, aspectos que el DT buscará corregir en esta segunda presentación del torneo.

Everton, en tanto, tampoco tuvo el arranque esperado. Los ruleteros cayeron por la cuenta mínima ante Unión La Calera y arriban a Santiago con la necesidad de sumar para no perder terreno. El elenco viñamarino suele complicar a Colo Colo en el Monumental, por lo que el duelo asoma como mucho más apretado de lo que indica la tabla.

Para este compromiso, Ortiz apostaría por Fernando de Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa; Arturo Vidal junto a Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; dejando en ofensiva a Maximiliano Romero y Javier Correa. Con esa oncena, el Cacique buscará imponer jerarquía, manejar el ritmo del partido y sumar sus primeros tres puntos ante su gente.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. Everton por la Liga de Primera?

El partido entre colocolinos y evertonianos se jugará hoy sábado 7 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

¿Qué canal transmite el partido de Colo Colo vs. Everton?

El encuentro entre el Cacique y los Ruleteros será transmitido por TV en la señal de TNT Sports Premium, a través de los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165/855

Claro: 190/490

DirecTV: 631/1631

Entel TV: 242/243

TUVES: 190/490

Mundo: 83

GTD/Telsur: 845

Zapping: 36

¿Dónde ver en vivo y online por streaming el partido de Colo Colo vs Everton?

El duelo por la fecha 2 de la Liga de Primera entre Colo Colo y Everton se podrá ver en vivo y en directo por streaming a través de la señal online de HBO MAX y DGO.