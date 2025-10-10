Colo Colo femenino logró meterse dentro de los ocho mejores equipos de la Copa Libertadores 2025 tras vencer a San Lorenzo y quedarse con el liderato del Grupo C del certamen continental.

Las albas clasificaron a cuartos de final con puntaje perfecto, luego de que en la primera fecha se impusieran por 2 a 0 ante Olimpia, luego dieran el batacazo ante Sao Paulo por la mínima, para finalmente hacer lo propio frente al “Ciclón”.

Todos los goles del “Cacique” en esta primera fase de la Copa Libertadores femenina fueron obra de Mary Valencia, quien se convierte en la máxima goleadora del torneo con cuatro anotaciones.

Tras meterse en cuartos de final, ahora las albas tendrán un duro desafío ante Libertad, equipo que remató en el segundo puesto del Grupo D, mismo grupo que integró la Universidad de Chile quienes se despidieron del torneo tras dos empates y una derrota en la última fecha frente a Deportivo Cali.

Colo Colo vs. Libertad: fecha y hora del partido de cuartos de final de Copa Libertadores

El partido por los cuartos de final de Copa Libertadores entre Colo Colo femenino vs. Libertad de Paraguay se jugará este domingo 12 de octubre desde las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola.

El canal que pasará el partido de Colo Colo femenino por TV abierta

Si bien todos los encuentros -hasta ahora- de las albas fueron transmitidos mediante la aplicación de Pluto TV, esta vez, se suma una nueva opción 100% gratuita y más conveniente para todo Chile.

Y es que el duelo por los cuartos de final de Copa Libertadores entre Colo Colo femenino y Libertad, será transmitido por las pantallas de Chilevisión.

De avanzar a semifinales, sus posibles rivales serán el Deportivo Cali de Colombia, o el Sao Paulo de Brasil, equipo al que las albas ya supieron superar en la fase de grupos.