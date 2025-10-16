Colo Colo se despide de la Copa Libertadores Femenina 2025 este fin de semana, disputando el tercer puesto ante Ferroviária de Brasil, luego de haber caído en penales ante Deportivo Cali en semifinales.

Las albas soñaban con su segundo título internacional, pero no pudieron ante las caleñas en los lanzamientos de los 12 pasos, por lo que ahora irán en busca del premio de consuelo.

De todas formas, las tricampeonas del fútbol chileno mantienen su invicto, que ahora es de 37 partidos sin saber de derrotas, puesto que en el tiempo reglamentario empataron 0-0 con las colombianas.

En la disputa de la medalla de bronce, Colo Colo se volverá a ver las caras con un viejo conocido, ya que en la edición 2017 justamente perdieron la final ante las Guerreras Granates.

El partido por el tercer lugar se iba a disputar el domingo a las 16:00 horas, pero Conmebol hizo un cambio de programación, lo que también impedirá que sea transmitido en televisión abierta por Chilevisión, aunque hay otras alternativas.

Colo Colo no se quiere devolver con las manos vacías de la Copa Libertadores 2025. (Foto: @ColoColoFem)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs Ferroviária?

El partido entre Colo Colo y Ferroviária por el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina, se disputará este domingo 19 de octubre a las 11:00 horas en el Estadio Florencio Sola.

¿Cómo ver en Chile el partido por el tercer puesto?

El partido entre Colo Colo y Ferroviária se podrá ver en vivo y gratis a través de la plataforma Pluto TV en los canales Chilevisión Deportes y Pluto Deportes. Además, en la señal online de Chilevisión y la aplicación MiCHV.