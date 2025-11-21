Colo Colo femenino no para de estirar su histórica racha en la liga local y sigue sumando victorias, esta vez, una de las más importantes del año. Tras vencer a Coquimbo Unido por la mínima en el Monumental (global de 2 a 0), el ‘Cacique’ logró instalarse en la gran final del Campeonato Nacional Femenino 2025 y aseguró su paso a la próxima edición de Copa Libertadores.

Corina Clavijo sacó un gran centro para que apareciera la heroína de las Albas en las últimas jornadas. Mary Valencia se exigió para cabecear el balón y así, a los 5′, poner la apertura de la cuenta para las locales.

Luego en el complemento, cerca del minuto 50′, las ‘Piratas’ anotaron el empate transitorio pero la jugadora fue sorprendida fuera de juego, por lo que el tanto que pudo ser el empate fue finalmente anulado.

Así las cosas, las Albas llegan a 37 victorias al hilo en terreno nacional (29 ya solo en este 2025). Este triunfo no solo mantiene aquella increíble seguidilla de triunfos, sino que además las instala en la gran final del torneo local y les asegura un cupo en la Copa Libertadores 2026.

Ahora, Colo Colo femenino espera rival para la gran final del Campeonato Nacional femenino donde buscará levantar su estrella 17 y el tetracampeonato. Aquello se definirá este sábado 22 de noviembre en el duelo entre Universidad de Chile y Unión Española.

DATOS CLAVE

