La Copa Libertadores Femenina 2025 se consolida como uno de los torneos más importantes de Sudamérica, no solo por la calidad futbolística, sino también por los incentivos económicos que entrega la Conmebol a los clubes participantes.

Este año, la cifra destinada a premios ha aumentado, generando especial expectativa entre los equipos históricos de la región, incluido Colo Colo, que busca mantenerse como uno de los referentes del fútbol femenino continental.

Tras superar la fase de grupos, el equipo que dirige la brasileña Tatiele Silveira clasificó a los cuartos de final, donde enfrentará a Libertad de Paraguay, un paso clave en su camino hacia el título y un momento que coincide con la expectativa por los premios económicos del certamen.

El dinero que gana el campeón, subcampeón y tercer lugar en la Copa Libertadores Fem

De acuerdo a la información brindada por el ente rector del fútbol sudamericano, los participantes en la fase de grupos se llevaron U$D 50.000. Por su parte, el campeón de la Libertadores femenina se llevará nada menos que 2 millones de dólares.

Además, el subcampeón (el que pierda la final) recibirá U$D 600.000, mientras que el tercer lugar del torneo tendrá un premio de U$D 250.000.

Colo Colo va por el premio mayor en la Copa Libertadores | FOTO: @LibertadoresFEM

Estos incentivos refuerzan la profesionalización de los clubes y potencian la competitividad del torneo, motivando a equipos como Colo Colo a dar lo mejor en cada fase del campeonato.