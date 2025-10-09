Colo Colo femenino logró sacar la tarea adelante y se quedó con el liderato exclusivo del Grupo D de Copa Libertadores. Esta jornada, las albas se impusieron por la mínima ante San Lorenzo y se metieron dentro de las ocho mejores del certamen.

Fue en el minuto 44′ que la artillera Mary Valencia logró romper el cero y poner el primer tanto para el “Cacique”. Luego de una gran jugada colectiva, Yenny Acuña dejó sola a la goleadora para así marcar la primera cifra del compromiso.

El segundo casi llega también gracias a goleadora Valencia. Pese a meter el balón en el fondo de la red, la jueza revisó el VAR y se percató que esta había empujado la pelota con la mano, anulando así el que pudo ser el segundo para el “Cacique”.

La propia Mary estuvo otra vez muy cerca de poner el segundo. Tras una gran asistencia, la atacante corrió hacia el pórtico arrastrando las marcas pero la golera del “Ciclón”, en doble instancia, estuvo notable a los 72′ para contener los remates.

La ventaja fue suficiente para que el equipo de Tatiele Silveira lograra sellar su paso a cuartos como líderes del Grupo C. Un empate para Colo Colo era suficiente para sellar aquello.

¿Quién será el próximo rival de Colo Colo femenino y cuándo juega?

Luego de quedarse con el liderato del Grupo C de la Copa Libertadores femenina, ahora Colo Colo se verá las caras en cuartos de final ante el segundo del Grupo D: Libertad.

Dicho compromiso a disputarse en el Estadio Florencio Sola, será este domingo 12 de octubre en horario aún por definir.