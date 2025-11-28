Colo Colo ya piensa en su despedida de la temporada en el Estadio Monumental, mientras lucha por asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana 2026. El ‘Cacique’ llega a la recta final del torneo con la obligación de vencer a Cobresal en El Salvador, lo que le permitiría llegar con mayor tranquilidad al duelo que cerrará su participación anual ante Audax Italiano en Pedrero.

Y es precisamente para el último duelo ante los ‘Tanos’ que ya hay novedades respecto del aforo que habrá en un partido que podría ser una “gran final” entre ambos elencos.

Partido por la última fecha de la Liga de Primera 2025 entre Colo Colo y Audax ya tiene aforo confirmado (Foto: Photosport)

Según informó DaleAlbo, el partido frente al cuadro itálico que se disputará el domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas ya cuenta con el aforo autorizado por parte de las autoridades.

El citado medio indicó que el aforo del Estadio Monumental quedó fijado en 36.000 espectadores, cifra idéntica a la autorizada en el reciente duelo frente a Unión La Calera.

Sin embargo, en Macul no estarían del todo contentos ya que el club había solicitado un aforo completo para despedir la temporada a estadio lleno, pero la delegación presidencial rechazó la petición.

Aun así, se espera un ambiente cargado de apoyo para el plantel en su último partido como local. Si Colo Colo logra asegurar la clasificación ante Cobresal, la despedida frente a Audax podría convertirse en una verdadera fiesta colocolina, pese a las restricciones de aforo impuestas para esta jornada final.

DATOS CLAVE

El aforo autorizado para el último partido de Colo Colo en el Estadio Monumental ante Audax Italiano fue de 36.000 espectadores.

Colo Colo había solicitado un aforo completo para la despedida, pero la delegación presidencial rechazó la petición.