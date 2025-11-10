El nombre de Juan Martín Lucero está marcado en la historia reciente de Colo Colo, toda vez que el delantero argentino tuvo un 2022 descomunal con el Cacique y, cuando se pensaba que el 2023 pintaba para igual o mejor, pescó sus cosas y se fue.

De un día para otro, Juan Martín Lucero dejó botado al Cacique y partió al Fortaleza de Brasil. Ahí, el ‘Gato’ hizo crecer su cuenta corriente, pero enterró el cariño y la idolatría que muchos hinchas del Cacique sentían por él.

Ahora, según informó Edson Figueroa, editor de Dale Albo, Lucero estaría nuevamente en carpeta del Cacique en caso de clasificar a Copa CONMEBOL Sudamericana y apoyado en un posible descenso del Fortaleza en la Primera División de Brasil.

Hinchas albos quieren el regreso de Lucero. | Foto: Bolavip Chile

Bolavip Chile no se quedó de brazos cruzados y realizó una encuesta en donde participaron más de 650 personas, donde la gran mayoría cree que se necesita a un jugador como Juan Martín Lucero, mientras que otros no perdonan al trasandino.

Cabe recordar que Juan Martín Lucero ha tenido un año para el olvido con el Fortaleza en Brasil, ya que disputado 50 partidos en lo que va de la temporada y apenas ha marcado 11 tantos. La estadística es más dura si se considera Brasileirao, Copa de Brasil y Copa Libertadores, donde totaliza 35 encuentros con solo 5 goles.

¿Volverá el Gato goleador al Estadio Monumental? Solo el tiempo dirá si Aníbal Mosa y compañía van a buscar al jugador que una vez dejó tirado al equipo y le importó poco y nada el cariño del hincha.

En síntesis

Juan Martín Lucero dejó Colo Colo en 2023 para unirse al equipo Fortaleza de Brasil.

El delantero Juan Martín Lucero ha jugado 50 partidos en 2025 con Fortaleza, anotando 11 tantos.