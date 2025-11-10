Colo Colo logró un triunfo agónico ante Unión Española el sábado pasado, tres puntos que le sirven al Cacique para ilusionarse con clasificar a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.
A esta altura, clasificar al segundo torneo más importante de este lado en Sudamérica es el único objetivo que le queda a los albos. Ir a Sudamericana, además, representaría una inyección económica importante pensando en reforzar el plantel de cara a la próxima temporada.
En esa línea, fue el comunicador Edson Figueroa quien, en su programa, reveló con nombre y apellido el jugador que está en carpeta de los albos y podría llegar al Estadio Monumental la próxima temporada.
Se trata de nada más ni nada menos que Juan Martín Lucero, delantero del Fortaleza de Brasil que vive un presente negro en el equipo del norte brasileño: están a punto de irse a segunda división y el argentino consideraría no cumplir su contrato hasta 2027 en caso de descender.
En lo personal, Juan Martín Lucero tampoco ha tenido un buen año con el equipo brasileño: sumando el Brasileirao, Copa Libertadores, Copa de Brasil y los torneos estaduales, el Gato suma 50 partidos disputados y tan solo 11 goles anotados.
¿Se dará el regreso de Juan Martín Lucero? Otro factor a considerar es cómo salió de los albos, donde agarró sus cosas y no volvió, algo que los hinchas de Colo Colo no le perdonaron y se lo hicieron saber cuando jugó este año frente al Cacique en el Estadio Monumental.
