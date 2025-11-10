Colo Colo logró un triunfo agónico ante Unión Española el sábado pasado, tres puntos que le sirven al Cacique para ilusionarse con clasificar a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

A esta altura, clasificar al segundo torneo más importante de este lado en Sudamérica es el único objetivo que le queda a los albos. Ir a Sudamericana, además, representaría una inyección económica importante pensando en reforzar el plantel de cara a la próxima temporada.

En esa línea, fue el comunicador Edson Figueroa quien, en su programa, reveló con nombre y apellido el jugador que está en carpeta de los albos y podría llegar al Estadio Monumental la próxima temporada.

Lucero fue recibido hostilmente este año en Chile. | Foto: Photosport

Se trata de nada más ni nada menos que Juan Martín Lucero, delantero del Fortaleza de Brasil que vive un presente negro en el equipo del norte brasileño: están a punto de irse a segunda división y el argentino consideraría no cumplir su contrato hasta 2027 en caso de descender.

En lo personal, Juan Martín Lucero tampoco ha tenido un buen año con el equipo brasileño: sumando el Brasileirao, Copa Libertadores, Copa de Brasil y los torneos estaduales, el Gato suma 50 partidos disputados y tan solo 11 goles anotados.

¿Se dará el regreso de Juan Martín Lucero? Otro factor a considerar es cómo salió de los albos, donde agarró sus cosas y no volvió, algo que los hinchas de Colo Colo no le perdonaron y se lo hicieron saber cuando jugó este año frente al Cacique en el Estadio Monumental.

