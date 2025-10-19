En cosa de minutos, Colo Colo saltará a la cancha del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso para enfrentar a Coquimbo Unido, el hoy por hoy líder de la Liga de Primera 2025 y que se mantendrá en esa posición por varias fechas más.

Fernando Ortiz y sus dirigidos tienen la urgencia de sumar de a tres esta tarde frente al cuadro coquimbano, ayudado por la caída de Cobresal el día de ayer para acercarse a puestos de copas internacionales para la próxima temporada.

Arturo Vidal repite titularidad en Colo Colo. | Foto: Photosport

Una de las grandes sorpresas en la citación del ‘Tano’ fue la ausencia de Esteban Pavez -por motivos desconocidos- y Javier Correa, quien nuevamente se resintió de una lesión y no podrá decir presente.

La formación alba, por otro lado, trae sorpresas: Víctor Felipe Méndez irá desde el arranque y tendrá una nueva oportunidad para mostrar el por qué llegó a Colo Colo a principio de año.

Así las cosas, los albos buscarán llevarse un botín de Coquimbo y tratarán de devolverse a Santiago con tres puntos que puedan acercar al Cacique de cara a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

¡LA FORMACIÓN DE COLO COLO!

Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Vicente Pizarro en el mediocampo; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino en el frente de ataque.