Colo Colo tiene que enfrentar pasado el mediodía de este domingo a Coquimbo Unido en el puerto pirata, compromiso clave para los albos pensando en la clasificación a copas internacionales para la próxima temporada.

En el papel, el favorito es claramente Coquimbo Unido, conjunto que marcha al tope de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 y buscará ante el Cacique hacerse fuerte de local y cobrarse revancha por lo sucedido en el Estadio Monumental en el primer semestre.

Pavez no fue citado ante Coquimbo. | Foto: Photosport

Fernando Ortiz tuvo que imponer su autoridad y tomó una difícil decisión para el partido ante los coquimbanos, donde el capitán Esteban Pavez no fue citado para el encuentro y generó ruido la decisión del DT.

Si bien no hay detalles ni se sabe a qué se debió la ausencia de Pavez, lo cierto es que la decisión sacó aplausos en los hinchas de Colo Colo: Bolavip condujo una encuesta en donde participaron más de 504 personas, donde 437 de ellas respaldaron al DT en la marginación del capitán.

Así las cosas, Esteban Pavez tendrá que remar desde atrás con Fernando Ortiz si quiere ser estelar en Colo Colo, donde lo único cierto es que ha perdido terreno en el último tiempo y ya no tiene un rol tan relevante en el equipo.

Coquimbo Unido vs. Colo Colo, día y hora

Los albos saltarán a la cancha del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo a las 12:30 de la tarde de este domingo 19 de octubre, instancia en donde deberán enfrentar al puntero Coquimbo Unido.