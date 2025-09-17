Colo Colo femenino, líder absoluto del torneo nacional, representará una vez más al país en una nueva edición de la Copa Libertadores, donde buscará su segundo trofeo en el certamen internacional.

La ilusión está más que intacta de la mano de la gran Tatiele Silveira, entrenadora brasileña que, desde su llegada a Macul, registra ya dos títulos con las albas que ya llevan tres al hilo y van con todo por el tetra.

El objetivo del “Cacique” femenino está más que claro: lograr la hazaña que en 2012 se logró de la mano de figuras como Tianne Endler, Carla Guerrero, Karen Araya, Francisca Lara, Gloria Villamayor y la hoy capitana Yanara Aedo.

El reconocimiento de Conmebol a Colo Colo femenino

Ad portas del puntapié inicial de la Copa Libertadores femenina, la Conmebol llenó de elogios a Colo Colo, equipo que, como dato no menor, fue el segundo en lograr la gloria eterna en las ramas masculina y femenina.

Otro importante facto, es que el cuadro popular ha disputado la final de este certamen en cuatro ocasiones. La primera en 2011, luego la que ganó en 2012 y posteriormente en 2015 y 2017, siendo el segundo con más finales tras Corinthians (5).

Esta vez, aquel reconocimiento vino por parte del ente rector del fútbol sudamericano, quienes a través de sus redes sociales, elogiaron al equipo chileno.

“Ellas ya conocen la gloria y estarán en esta edición en busca de una copa más“, exhibiendo además los escudos del Corinthians y Ferroviarias, las otras participantes que ya alzaron la copa.

¿Cuándo juega Colo Colo por la Copa Libertadores femenina?

El equipo de Tatiele Silveira comenzará su participación en la Copa Libertadores femenina el día viernes 3 de octubre ante Olimpia a contar de las 16:00 horas. Luego el lunes 6 se mide ante el Sao Paulo desde las 20:00 horas, para cerrar la fase grupal ante San Lorenzo el jueves 9 también desde las 20:00.