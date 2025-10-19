Este domingo Colo Colo sufrió un nuevo tropezón en la Liga de Primera 2025, al caer por 1-0 ante el líder Coquimbo Unido en la Cuarta Región.

Los albos quieren dar vuelta la página rápidamente, pero tendrán que esperar más de una semana para volver a la acción.

Esto porque su próximo partido contra Deportes Limache cerrará la fecha 25 del torneo, donde los dirigidos por Fernando Ortiz recibirán a los Tomateros fuera del Estadio Monumental.

Así es, el Cacique como en los viejos tiempos, será local en el Estadio Nacional por un motivo especial.

Esto por los conciertos en La Ruca, ya que el martes 21 se presentará la banda estadounidense Imagine Dragons y luego la cancha del Monumental estará unos días en recuperación.

Cabe recordar que el pasado 7 de octubre también se presentó en el Monumental el rapero norteamericano Kendrick Lamar, que eran los dos eventos para los que la productora DG Medios había arrendado el “campeonódromo”.

Colo Colo recibirá a Deportes Limache en el Estadio Nacional. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs Deportes Limache?

El partido de Colo Colo contra Deportes Limache está programado para el lunes 27 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

En este duelo los albos buscarán acortar distancia con los puestos de clasificación a Copa Sudamericana, mientras que los de la Quinta Región tienen la necesidad de sumar a un punto de la zona de descenso.