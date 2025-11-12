En Colo Colo ya conocen la programación de sus próximos dos partidos en la recta final de la Liga de Primera 2025, donde el único objetivo que tienen por delante es clasificar a la Copa Sudamericana y así salvar el año del centenario.

A los albos les quedan los duelos contra Unión La Calera, Cobresal y Audax Italiano, los dos últimos son rivales directos que también compiten por los pasajes al certamen internacional.

El próximo partido del Cacique será de local ante los Cementeros luego de las elecciones presidenciales en nuestro país, donde la primera vuelta es este domingo 16 de noviembre.

Es por esto que los pupilos de Fernando Ortiz recién volverán a la cancha del Estadio Monumental el siguiente domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas para enfrentar a los caleranos.

Luego tendrán que visitar a Cobresal el viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas en El Cobre de El Salvador. Finalmente, cerrarán en casa ante Audax Italiano el fin de semana del 7 de diciembre.

Cabe recordar que actualmente Colo Colo está en la octava posición con 41 puntos, mientras que los últimos equipos que están clasificando a Copa Sudamericana son justamente Audax Italiano (6°) con 44 unidades y Cobresal con 43 puntos (7°).

De ahí la trascendencia de estos tres partidos finales, donde en Macul esperan un tropiezo de mineros y audinos, para luego dejarlos atrás en los enfrentamientos directos.

El fixture que le queda a Colo Colo:

Fecha 28: Colo Colo vs U. La Calera – 23 de noviembre – 20:30 hrs. – Monumental

Fecha 29: Cobresal vs Colo Colo – 28 de noviembre – 20:00 hrs. – El Cobre

Fecha 30: Colo Colo vs Audax Italiano – Por confirmar – Monumental

El DT Fernando Ortiz se juega su continuidad en los últimos tres partidos de Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

