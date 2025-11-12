En Colo Colo tiene guardado un gran anuncio para el término de la temporada, donde quieren cerrar este 2025 de la mejor forma posible luego de un centenario para el olvido.

Esta vez darán a conocer los avances que tendrá el Estadio Monumental en materia de seguridad, mientras que se resuelve el proyecto de remodelación del actual reducto, donde ahora apareció una segunda maqueta.

Según información de Radio ADN, el martes 2 de diciembre se van a presentar algunos proyectos que tienen que ver con el Estadio Monumental, justo en la previa del último compromiso que tiene de local el cuadro popular antes de las vacaciones.

El Monumental tendrá novedades para la temporada 2026. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

En aquella ocasión habrá una conferencia de prensa que dará el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, para dar a conocer las novedades para el 2026, como los nuevos torniquetes y un plan para que los hinchas no se suban a los techos de La Ruca.

“Ya se está trabajando en estos cubos, estas estructuras de seguridad que van a permitir que los hinchas no transiten por el techo, ya hay gente trabajando acá en el Estadio Monumental, y los famosos torniquetes”, contó este miércoles el periodista Cristián Alvarado.

Cabe recordar que Colo Colo cerrará la temporada como local el fin de semana del 7 de diciembre, cuando enfrente a Audax Italiano, en lo que podría ser una final para clasificar a Copa Sudamericana.

