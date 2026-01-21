El futuro de Damián Pizarro parece estar en Sudamérica. Ante la necesidad de tener que buscar club, la promesa de 20 años encontró un posible destino en el mercado de fichajes… y no es Colo Colo.
Debido a que no será considerado en Udinese, el conjunto italiano comenzó a conversar con un gigante de Sudamérica. Puede retornar al continente que lo forjó profesionalmente.
Según informó el periodista Germán García Grova, ese es el caso de Racing Club. El cuadro bonaerense tomó la iniciativa y acelera la gestión para quedarse con su incorporación, la que puede ser definitiva.
“Racing tiene negociaciones abiertas por Damián Pizarro. Trabaja con Udinese en una cesión sin cargo y con opción de compra“, comenzó señalando en su cuenta de X.
En dicha línea sobre la joya chilena, el comunicador complementó agregando: “El apellido fue destapado hace seis días y el delantero chileno está abierto a jugar en Argentina“.
El 2025 de Damián Pizarro: se aleja de Colo Colo
Durante la presente temporada, el seleccionado chileno juvenil disputó una totalidad de dos compromisos en Le Havre de Francia. No logró anotar goles ni entregar asistencias.
Cabe consignar que el elenco galo decidió rescindir su contrato de préstamo, el que se extendía hasta mediados de 2026. Tan solo duró seis meses en dicha escuadra.
En resumen:
- La fórmula del traspaso: Udinese y Racing trabajan en una cesión sin cargo (préstamo gratuito) que incluiría una opción de compra por una parte del pase del jugador.
- El factor clave: La llegada de Pizarro está directamente ligada a la salida del uruguayo Adrián “Rocky” Balboa, quien maneja una oferta del fútbol ruso. Si Balboa parte, se libera el cupo de extranjero y la plaza en el ataque.
- Disponibilidad del jugador: Pizarro, quien solo sumó 26 minutos en su paso por el Le Havre, ve con “buenos ojos” el fútbol argentino para relanzar su carrera antes de intentar un segundo asalto en Italia.