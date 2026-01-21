El futuro de Damián Pizarro parece estar en Sudamérica. Ante la necesidad de tener que buscar club, la promesa de 20 años encontró un posible destino en el mercado de fichajes… y no es Colo Colo.

Debido a que no será considerado en Udinese, el conjunto italiano comenzó a conversar con un gigante de Sudamérica. Puede retornar al continente que lo forjó profesionalmente.

Según informó el periodista Germán García Grova, ese es el caso de Racing Club. El cuadro bonaerense tomó la iniciativa y acelera la gestión para quedarse con su incorporación, la que puede ser definitiva.

“Racing tiene negociaciones abiertas por Damián Pizarro. Trabaja con Udinese en una cesión sin cargo y con opción de compra“, comenzó señalando en su cuenta de X.

En dicha línea sobre la joya chilena, el comunicador complementó agregando: “El apellido fue destapado hace seis días y el delantero chileno está abierto a jugar en Argentina“.

¿Adiós, Colo Colo? Damián Pizarro negocia con Racing Club. (Foto: Getty Images)

El 2025 de Damián Pizarro: se aleja de Colo Colo

Durante la presente temporada, el seleccionado chileno juvenil disputó una totalidad de dos compromisos en Le Havre de Francia. No logró anotar goles ni entregar asistencias.

Cabe consignar que el elenco galo decidió rescindir su contrato de préstamo, el que se extendía hasta mediados de 2026. Tan solo duró seis meses en dicha escuadra.

