Universidad de Chile tomó importantes definiciones en el mercado de fichajes. Una de ellas tras concluir la temporada 2025, fue no ejercer la opción de compra sobre una de sus figuras.

¿De quién se trata? A pesar de que se rumoreó sobre su permanencia en la institución, todo indica que dirá adiós: ni el eventual arribo de Renato Paiva -que lo conoce- cambiaría el panorama.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, ese es el caso de Lucas Di Yorio. Los azules se inclinaron por no adquirir su pase, por lo que se despedirá durante estos días.

Un nuevo préstamo tampoco asoma como alternativa y tendrá que volver a Athletico Paranaense para determinar el próximo paso en su carrera. Pertenece a dicho elenco brasileño hasta diciembre de 2026.

De esta manera, Universidad de Chile comienza a estructurar su plantel para sus siguientes desafíos. La búsqueda de un goleador -y también la de un entrenador- ya está en marcha.

Lucas Di Yorio no continuará en Universidad de Chile. Su futuro no está en el cuadro azul. (Imagen: Photosport)

El paso de Lucas Di Yorio por Universidad de Chile

Durante la reciente temporada, el delantero argentino disputó una totalidad de 43 compromisos con la camiseta azul. En dichos encuentros, anotó 14 goles y aportó con dos asistencias.

Cabe destacar que Universidad de Chile mantiene la opción de compra hasta este 15 de diciembre. Esta es válida por el 100% de su carta y tiene un elevado precio: 2,5 millones USD.

En resumen: